Politécnico da Guarda cria torre de controlo digital para fluxos logísticos com Espanha

Com a plataforma digital, as empresas logísticas internacionais que operam neste corredor "passam a dispor de um novo instrumento para tornarem as suas operações mais eficientes, tornando a passagem das mercadorias pelo `hub` da Guarda mais competitiva", informou hoje o Politécnico.

"Esta plataforma servirá de torre de controlo de toda a cadeia logística. Permitirá mapear, identificar e antecipar as necessidades do corredor logístico e implementar soluções que dinamizem e aumentem a competitividade das empresas", afirmou André Garcia Sá, professor no IPG e coordenador do Laboratório Colaborativo em Logística - CoLAB LogIN.

Disse também que, "desenvolvida em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica, a plataforma utilizará algoritmos para controlar os fluxos logísticos, otimizar rotas e fornecer dados que apoiarão os prestadores de serviços, importadores, exportadores e autoridades nas tomadas de decisão".

O projeto, a desenvolver no CoLAB LogIN, será apresentado no seminário "Ensino, Georreferenciação e Automação no Território", que vai decorrer no IPG, na sexta-feira e no sábado.

"Com a notícia da instalação do porto seco na Guarda, a logística tornou-se uma área central para o Politécnico da Guarda: estamos a formar especialistas, a investigar e a criar projetos para tornar as empresas mais competitivas no mercado", afirmou o presidente do Politécnico, Joaquim Brigas.

O projeto da plataforma digital será apresentado por André Garcia Sá, na sexta-feira, no primeiro dia do evento sobre "Ensino, Georreferenciação e Automação no Território", promovido pelo IPG, no painel "Portos secos: digitalização, automação e oportunidades pós-Covid".

Outro dos painéis do programa será sobre "Sustentabilidade e Turismo Ferroviário".

"Adotar o transporte ferroviário como a principal forma de mobilidade turística entre Portugal e Espanha é uma das soluções para baixar os níveis de poluição causados pelo turismo, que é um dos impactos ambientais mais problemáticos da atualidade", explicou o Politécnico da Guarda.

Manuel Salgado, diretor do mestrado em Gestão e Sustentabilidade no Turismo, ministrado no Politécnico da Guarda, defendeu que o comboio tem "grande potencial para as viagens na Península Ibérica, por ser mais económico e sustentável".

"Numa altura que se discute um novo aeroporto da região de Lisboa devido ao elevado tráfego de passageiros, trazemos para a Guarda a discussão de uma solução com menor impacto ambiental e viabilidade económica", afirmou o também vice-presidente do IPG.

Na sua opinião, "a mobilidade no turismo deve passar mais pela ferrovia em detrimento da aviação".

"Esta é uma solução para descongestionar as áreas metropolitanas e contribuir para a coesão territorial a nível nacional, tendo a Guarda um papel central no que diz respeito ao espaço ibérico: aqui passam as linhas da Beira Baixa e da Beira Alta", defendeu.

O seminário "Ensino, Georreferenciação e Automação no Território", que no sábado vai contar com dois percursos interpretativos do património em contexto rural, terminará com um concerto do Síntese - Grupo de Música Contemporânea.

Durante o evento, o IPG também entregará os prémios do concurso de fotografia e vídeo "Linhas que Unem o Interior" e dinamizará um `showcooking` com o `chef` Rui Cerveira e alguns produtores locais.