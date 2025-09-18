Politécnico da Guarda lidera projeto de digitalização de empresas na região Centro

O apoio vai ser aplicado "na introdução de Inteligência Artificial (IA), de Internet das Coisas (IOT) e de tecnologias Blockchain nos modelos de negócios de pequenas e médias empresas (PME) e de `startup` da região Centro", revelou o Politécnico da Guarda em nota enviada à agência Lusa.

O projeto vai durar 24 meses e irá impulsionar a transição digital de pequenas e médias empresas nos setores industrial, agrícola e agroindustrial, de turismo e de serviços, para além de `startups`.

O consórcio é participado em 40% pelo IPG, sendo as quotas restantes detidas -- 20% cada -- pela Associação Distrital para a Sociedade de Informação do Conhecimento (ADSI), o NERGA -- Associação Empresarial da Região da Guarda e a Capital Douro -- Associação Industrial, Comercial e de Serviços de São João da Pesqueira.

O valor total aprovado é de 999.614,39 euros, dos quais 849.672,24 euros são provenientes do Portugal 2030, através do Programa Temático Inovação e Transição Digital do COMPETE.

Já os parceiros do consórcio vão investir, em conjunto, 149.942,15 euros de verbas próprias.

Segundo os promotores, o projeto assegurou "um sexto do montante global -- mais do dobro dos restantes projetos -- de um concurso em que dez candidaturas foram qualificadas para repartir seis milhões de euros".

Na primeira linha desta intervenção estarão empresas da região da Guarda e as `startup` instaladas na própria incubadora desnuclearizada do IPG.

Joaquim Brigas, presidente do IPG, disse que "com este e com outros projetos, o IPG mostra a sua capacidade de ligar associações empresariais e de desenvolvimento com o tecido empresarial, reforçando a missão de servir a sociedade e valorizar o interior".

A capacitação das PME da região Centro para a transição digital está alinhada com os objetivos e metas da Estratégia Europa Digital.

O consórcio liderado pelo IPG vai disponibilizar ferramentas digitais que facilitam a análise de dados, a identificação de oportunidades de melhoria e apoiam o aumento da cibersegurança das empresas, alertando-as para riscos cibernéticos em que as suas atividades incorrem.

No decurso do projeto será também promovida a utilização de ferramentas digitais de apoio ao marketing digital e à gestão de projetos, com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos e contribuir para a redução de emissões e outras metas de sustentabilidade.