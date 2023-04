Politécnico da Guarda organiza feira para divulgar projetos de turismo inclusivo

Segundo a organização, durante a feira de turismo serão apresentados projetos como uma cadeira de rodas todo-o-terreno, um andarilho inteligente com sensores e um menu digital para invisuais.

A iniciativa, que se realiza na sexta-feira, na Escola Superior de Turismo e Hotelaria, na cidade de Seia, na serra da Estrela, no distrito da Guarda, irá reunir centros de investigação, instituições de ensino superior e empresas da região Centro.

A TechTur realiza-se no âmbito do projeto InovC+, que pretende valorizar a ciência e a transferência de conhecimento para a economia regional.

"A feira tem dois grandes objetivos: dar a conhecer os projetos de investigação que se têm desenvolvido na área do turismo inclusivo e auscultar as necessidades das empresas turísticas da região", afirmou Teresa Paiva, docente e responsável pelo InovC+ no IPG.

O Politécnico da Guarda revelou em comunicado enviado à agência Lusa que "pretende melhorar as experiências turísticas de pessoas com deficiência nas regiões do Interior, facilitando a sua mobilidade nas zonas montanhosas e aumentando a sua autonomia nos restaurantes".

O sistema Menu4All é um dos projetos que vai ser apresentado no evento.

Foi criado por investigadores do IPG e "consiste numa aplicação que permite à pessoa invisual aceder de forma autónoma à ementa de um restaurante e fazer o seu pedido".

Já os equipamentos de mobilidade (cadeira de rodas todo-o-terreno e andarilho inteligente com sensores) foram criados no âmbito do projeto "Fronteira", cujo objetivo é desenvolver o turismo acessível e inclusivo as zonas de fronteira entre Espanha e Portugal.

"A TechTur é mais uma aproximação da nossa instituição às empresas da região para transferir conhecimento e, através de um trabalho conjunto, dar continuidade ao desenvolvimento de soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas", referiu Joaquim Brigas, presidente do IPG.

A programação da feira TechTur contará com duas palestras, uma sobre "O mercado de trabalho no Turismo" (com Carlos Costa, professor na Universidade de Aveiro) e outra sobre "Turismo acessível e inclusivo" (com Nuno Leal, da Associação Acessible Portugal e Tur4All).

Durante a iniciativa também serão realizadas duas mesas redondas dedicadas à "Inovação na produção, distribuição e comercialização no turismo" e à "Acessibilidade e inclusão no turismo".

O IPG é integrado por quatro escolas - Superior de Saúde, Superior de Tecnologia e Gestão, Superior de Educação, Comunicação e Desporto e Superior de Turismo e Hotelaria (Seia).