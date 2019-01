Politécnico da Guarda quer Pousada da Juventude a alojar estudantes

Lusa31 Jan, 2019, 16:29 | Economia

O IPG refere em comunicado que Joaquim Brigas enviou hoje a proposta aos secretários de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira.

O presidente do IPG propõe "a adaptação da Pousada da Juventude da Guarda para residência de estudantes do IPG ao abrigo do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, anunciado pelo Governo".

Segundo a fonte, a falta de alojamento para estudantes "é um dos principais obstáculos ao aumento de alunos do ensino superior na Guarda".

Para colmatar o problema, o presidente do IPG enviou aos secretários de Estado da Juventude e do Ensino Superior uma proposta com algumas contrapartidas.

Caso a Pousada da Juventude entre no plano de alojamento para o ensino superior, o IPG compromete-se a "disponibilizar quatro quartos dessa residência para jovens turistas ao longo de todo o ano" e a disponibilizar, durante as férias do verão, "a totalidade dos 16 quartos" para jovens que visitem a cidade.

Durante as férias de verão, o presidente do IPG também promete "disponibilizar pelo menos mais 20 quartos das residências de estudantes do IPG para os jovens turistas, mais do que duplicando desta forma a capacidade máxima potencial da Pousada da Juventude da Guarda quando esta funcionava".

Integrar no IPG eventuais trabalhadores que estejam adstritos à Pousada e alojar na futura residência professores e estudantes ao abrigo do Erasmus+ e de outros programas de mobilidade, bem como dar aos hóspedes acesso às suas cantinas e a uma grande sala de estudos multimédia a criar no edifício, são outros dos propósitos.

"Com esta proposta, temos dois objetivos: aumentar o número de alunos do IPG, combatendo o problema do alojamento de estudantes que querem vir estudar para cá e que não têm onde morar; e atrair mais jovens para a cidade durante as férias", afirma Joaquim Brigas, citado no comunicado.

Segundo o presidente do IPG, "a falta de alojamento para estudantes é um dos principais impedimentos à entrada de mais alunos no Politécnico da Guarda, senão mesmo o maior".

Na carta, recorda que todos os anos em Portugal "mais de 60% dos jovens que concluem o ensino secundário ficam fora do ensino superior".

"Este problema nacional é, sobretudo, sentido nos territórios do interior do país: todos os anos perdemos uma geração de jovens para o ensino superior, mantendo desta forma um défice enorme nas qualificações dos portugueses", escreve.

Segundo o comunicado, Joaquim Brigas não entende a oposição do presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, que foi tornada pública em reuniões da Assembleia Municipal, à transformação da Pousada da Juventude em residência estudantil.

"Não se compreende o adiar da resolução do problema da Pousada da Juventude, que está fechada há sete anos, tal como não se compreende a oposição a criar uma nova residência de estudantes no centro da cidade, perto das cantinas e das outras residências do IPG, colmatando desta forma a débil rede de transportes públicos urbanos", justifica o presidente do IPG.