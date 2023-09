Politécnico de Castelo Branco investe um milhão de euros em duas escolas

"Com um orçamento global de aproximadamente um milhão de euros, a intervenção prevê a requalificação total do auditório da Escola Superior de Educação (ESE), que passa a ter novo pavimento, cobertura e revestimento, para além cadeiras, iluminação e equipamento de som e audiovisual", explicou, em comunicado, o IPCB.

Na ESSE, vai ainda ser renovado o hall de entrada da escola e as instalações sanitárias adjacentes, substituído o pavimento, estores, equipamento audiovisual e iluminação de duas salas de aula.

As obras de requalificação na Escola Superior Agrária (ESA) incluem uma intervenção profunda no refeitório, que passa pela substituição de vãos (janelas e portas exteriores), colocação de tetos falsos, nova iluminação e instalação de um novo sistema de climatização, passando também a incluir um espaço de `coworking`.

Vai ser também instalado novo pavimento, substituídas as janelas e colocados tetos falso no Laboratório de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e numa das salas de aula da ESA, para além de montada nova iluminação e climatização e pintadas as paredes destes espaços.

Um dos auditórios da ESA vai ser alvo de reabilitação e renovadas as instalações sanitárias contíguas.

Segundo o IPCB, para breve estão previstas novas intervenções nestas e em outras escolas da instituição, que visam a reabilitação de fachadas e coberturas dos edifícios e a substituição dos equipamentos técnicos para uma melhoria significativa da eficiência energética e de eficiência hídrica.

O investimento total previsto para estas obras de reabilitação é de cerca de 5,7 milhões de euros.

A Rede Politécnica A23 incorpora uma rede de cerca de 60 entidades parceiras, nomeadamente empresas, instituições, comunidades intermunicipais, autarquias, associações empresariais, agrupamentos de escolas, empresas e instituições públicas.

Trata-se de um consórcio liderado pelo IPCB, que integra também o Instituto Politécnico da Guarda e o Instituto Politécnico de Tomar.

Aprovado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o projeto visa estabelecer uma rede temática de ensino superior, formação ao longo da vida e investigação aplicada nas áreas da proteção de pessoas e bens e das competências digitais.