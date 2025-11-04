Política fiscal longe de garantir uma "justa tributação dos rendimentos" - CES

No parecer sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), aprovado hoje na reunião do plenário deste órgão, o CES "reconhece o impacto potencial que as medidas de âmbito fiscal terão sobre a economia e as pessoas".

No entanto, os conselheiros entendem que a proposta "ainda está longe de refletir uma alteração na política fiscal suficientemente ambiciosa face ao imperativo de promover uma justa tributação dos rendimentos, melhorar a atratividade do investimento (interno e externo), promover uma melhor distribuição da riqueza e contribuir para a transformação do perfil de crescimento económico e desenvolvimento social de Portugal."