Polónia. Jerónimo Martins multada em 13 milhões de euros

O regulador polaco alega ter detetado "falsas declarações" em mais de um-quarto das lojas.



A Jerónimo Martins vai recorrer da decisão. O grupo português disse ter "sérias reservas quanto à imparcialidade" da autoridade da concorrência polaca, que acusa de "tendenciosa" na recolha de provas.



Em menos de um ano, esta é já a terceira multa aplicada pelo regulador à Jerónimo Martins na Polónia.



A retalhista está presente no país há 25 anos, onde é líder de mercado do segmento, com mais de 3 mil lojas e cerca de 70 mil trabalhadores.