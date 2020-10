Ponte da Barca pede redução de portagens na autoestrada A3

"A A3 apresenta-se hoje como a principal via de ligação dos concelhos do Alto Minho à região em quem se encontra, e ao país, assim como se configura como a principal via de acesso à Galiza", destaca o autarca social-democrata Augusto Marinho, citado num comunicado hoje enviado às redações.

Segundo o autarca de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, aquela autoestrada "é deveras importante para a promoção e divulgação das potencialidades do concelho e do Alto Minho, estratégica para a localização industrial e empresarial, para o turismo e para a atração de investimento".

Para Augusto Marinho, "à semelhança de outras vias do interior do país onde está prevista a redução das portagens, o Alto Minho enquanto território do interior e de baixa densidade, não pode ser prejudicado".

"Muito pelo contrário, pois existem mecanismos de financiamento em que a eventual redução do valor das portagens pode encontrar acolhimento como é o caso do programa de valorização do interior, que substituiu o programa nacional para a coesão territorial", reforça.

Para o autarca sublinha que "o atual executivo definiu o desenvolvimento económico como prioridade de atuação municipal, e que esta medida de boa vontade do Governo, poderá garantir uma maior competitividade e atratividade para as empresas, geradora de emprego e rendimento, bem como poderá garantir a fixação de pessoas".