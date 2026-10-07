Ponte móvel de Leixões em Matosinhos fechada devido a problema no tabuleiro norte

"A APDL informa que, no âmbito da empreitada de reabilitação da Ponte Móvel, detetou-se um problema na manobra do tabuleiro norte, em Leça da Palmeira. Por este motivo, solicita-se aos automobilistas que, temporariamente, utilizem a A28 como alternativa", pode ler-se num comunicado enviado hoje às redações.

A administração portuária, que gere a travessia entre Leça da Palmeira e Matosinhos, está a "trabalhar para resolver a situação com a maior brevidade possível", e "para garantir a mobilidade dos peões, serão prontamente disponibilizados pela APDL autocarros para assegurar a travessia".

A ponte móvel reabriu no dia 14 de agosto após ter estado três meses fechada para obras.

Em causa está uma empreitada de modernização da ponte que durará, no total, 14 meses, "período durante o qual a APDL garante manter a operacionalidade da ponte, assegurando a passagem de navios, veículos e peões", à exceção do período em que esteve intransitável.

O concurso para a modernização da ponte, por 4,5 milhões de euros, foi lançado em 2024 (primeiro em maio e depois, após ficar deserto, em setembro), e o projeto "conta com financiamento do PACS [Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade], no âmbito do Programa Sustentável 2030 [fundos europeus], num investimento global de 5,63 milhões de euros".

"Deste valor, 4,5 milhões destinam-se à empreitada principal, estando ainda incluídas a instalação de novas rótulas e os trabalhos de fiscalização. A taxa de comparticipação comunitária é de 71,19%, sendo a contrapartida nacional assegurada pela APDL com recursos próprios", explica a administração portuária.

A modernização abrange a renovação do sistema de proteção anticorrosiva e pintura de toda a estrutura, bem como a substituição das coberturas pedonais, guarda-corpos e pavimento, juntamente com a repavimentação da faixa de rodagem.