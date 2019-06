Ponte móvel de Matosinhos reabre a 18 de julho

Lusa18 Jun, 2019, 13:27 | Economia

"No seguimento dos esforços e diligências tomadas junto das entidades externas da qual está pendente o fornecimento e montagem do material necessário à reparação da ponte móvel, a APDL informa que a reabertura do equipamento ao trânsito rodoviário e pedestre está prevista para o dia 18 de julho", referiu, em comunicado.

A APDL explica que se trata de uma "avaria complexa" que implica a substituição do cilindro hidráulico por parte de empresas externas e só hoje foi possível obter informação mais concreta junto dessas entidades relativamente à previsão de recuperação da ponte.

A ponte móvel está interdita ao trânsito automóvel e peões desde as 23:00 de quinta-feira devido a uma avaria.

De forma a minimizar os transtornos causados, a APDL assegura gratuitamente o transporte de passageiros ente Matosinhos e Leça da Palmeira.

O transporte entre as margens está a ser assegurado por autocarros fretados pela APDL que estão a funcionar durante 24 horas, sete dias por semana e de 10 em 10 minutos durante o dia (das 7h00 às 22h00) e de 20 em 20 durante a noite (das 22h00 às 7h00).

As paragens situam-se, em Matosinhos, no acesso nascente à ponte móvel (junto à paragem da Maré) e, em Leça da Palmeira, por baixo da ponte (junto à paragem dos STCP).