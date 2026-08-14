Pontegadea vende participação de 13,7% na REN à Parpública

"[...] A REN vem divulgar ao mercado que recebeu uma comunicação por parte da Pontegadea Inversiones, informando que essa sociedade celebrou, nesta data, um contrato com a Parpública, tendo por objeto a transmissão de 91.723.676 ações de que é diretamente titular, representativas de, aproximadamente, 13,7% do capital social da sociedade", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor da operação não é divulgado.

A operação está condicionada à concessão de visto do Tribunal de Contas.