População da Alemanha deverá diminuir 10% até 2070

Num comunicado hoje divulgado, o Ifo explica que este é o resultado de uma análise do instituto sobre os cálculos populacionais atuais da Agência Federal de Estatísticas alemã (Destatis).

"Hoje já é necessário levar em consideração a diminuição e o envelhecimento da população nas decisões políticas de longo prazo, por exemplo, na saúde e nos cuidados", diz Joachim Ragnitz, da delegação de Dresden do Ifo.

Segundo os especialistas do ifo, não só a escassez de mão de obra qualificada deve piorar, como também o seguro de pensão estatal deve ser ainda mais pressionado.

"Com menos pessoas, precisamos de menos habitação, menos infraestrutura de transporte e também de menos funcionários públicos", diz o investigador do ifo, Robert Lehmann.

Ao mesmo tempo, a proporção de pessoas mais velhas está a aumentar de forma muito mais acentuada, com consequências para a necessidade de infraestruturas de saúde e cuidados.

De acordo com o estudo do ifo, existem diferenças regionais claras: os Estados da Alemanha Oriental são muito mais afetados do que os três Cidades-Estados da Alemanha Ocidental (Berlim, Hamburgo e Bremen), onde a população até deve aumentar até 2070.

A razão para este ajustamento significativo das projeções populacionais são os novos dados do censo de 2022, refere o Ifo.

Assim, 81,9 milhões de pessoas realmente vivem na Alemanha, em vez do número extrapolado anteriormente de 83,2 milhões do censo de 2011.

Esta correção leva a uma taxa de natalidade mais baixa e a menos imigração.

Apesar de pressupostos em grande parte idênticos, o ponto de partida mais baixo leva, portanto, a uma acentuada diminuição da população da Alemanha a longo prazo.

Anteriormente, assumia-se que a população permaneceria constante e cresceria ligeiramente até 2030.