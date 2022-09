Porto, Gaia e Matosinhos apresentam em Munique projeto para impulsionar região

Em comunicado, a organização adianta hoje que o "Greater Porto" nasce do "diálogo e cooperação" entre os três municípios e visa "desenvolver oportunidades de crescimento" nas mais diversas atividades de promoção territorial e atração de investimento nacional e estrangeiro para a região Norte e Noroeste de Portugal.

Este "projeto pioneiro" pretende por isso dinamizar a economia, "impulsionando a região para um novo patamar de competitividade e atratividade na captação de investimento de elevado valor acrescentado".

O "Greater Porto" será apresentado na próxima edição da Expo Real, que se realiza de 04 a 06 de outubro em Munique, na Alemanha, num espaço de 154 metros quadrados que "revela o projeto globalmente" e "comunica a linguagem da marca de cada cidade". O espaço vai também acolher várias iniciativas, algumas das quais de interação entre participantes.

Na exposição participam 15 empresas que vão permitir contribuir para "o posicionamento internacional" do projeto.

Citado no comunicado, o vereador da Economia da Câmara do Porto, Ricardo Valente, salienta que o projeto é orientado para a "promoção e atracão de investimento para a região", sobretudo ao focar-se nos mercados internacionais e na criação de uma "marca territorial forte".

Também a vereadora da Economia da Câmara de Matosinhos, Marta Pontes, destaca que para ganhar massa crítica é preciso "romper com a matriz atual, desenvolver estratégicas económicas concertadas e atuar numa ótica de articulação".

Já o administrador da Gaiurb, António Castro, afirma que o objetivo deste projeto é "criar um ambiente favorável para potenciar ao máximo os valores dos fatores competitivos da região, tornando-a um destino atrativo a uma escala global".

"Desenvolver uma estratégia regional concertada, através do estabelecimento de uma rede de agentes internacionais com presença física em países com centros de decisão de investidores de grande dimensão em setores considerados estratégicos para a região é uma das muitas formas de promoção do Greater Porto", acrescenta.