PortoBay duplica número de quartos no Algarve num investimento de 150 ME em parceria

As duas unidades, num total de 660 quartos, que passam a ser propriedade da nova `joint-venture` detida a 50% por cada um dos parceiros, serão operadas pela PortoBay sob a denominação PortoBay Falésia e PortoBay Blue Ocean, anunciou hoje o presidente executivo do grupo PortoBay, António Trindade, por ocasião da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa.

A marca, que já atuava desde 2007 como operador do hotel PortoBay Falésia com 310 quartos, vem, desta forma, dar "um passo importante na consolidação do seu negócio algarvio", referiu.

"Ambos os hotéis, vizinhos entre si e com capacidade de partilhar alguns equipamentos, desfrutam de uma localização ímpar, sobre as arribas da praia da Falésia, com vistas desafogadas para o mar algarvio, grandes áreas envolventes arborizadas e acessos pedonais à praia.

O investimento dos dois parceiros será "superior a 150 milhões de euros" nas duas unidades, "incluindo uma requalificação profunda das propriedades que se vai iniciar ainda antes do final deste ano", acrescentou o responsável.

O futuro PortoBay Blue Ocean deverá, segundo o grupo, abrir portas no verão de 2025.

"Face ao volume de investimento planeado para a requalificação das duas unidades e à qualidade que a PortoBay já demonstrou e pela qual tem sido tão amplamente premiada, é seguro dizer que as 17 unidades operadas pelo grupo, com mais de 2.000 quartos, vão continuar a encantar os hóspedes e a aumentar ainda mais o volume de clientes fiéis que atualmente supera já os 30% do total de pernoites nos hotéis da marca", refere a marca, em comunicado.

De acordo com António Trindade, o grupo PortoBay tem ainda previsto mais dois novos investimentos.

A construção do PortoBay Old Town inicia-se ainda este ano, no que será o único cinco estrelas na zona velha da cidade do Funchal, com conclusão prevista para o início de 2027.

Já em Lagos, o PortoBay aguarda a conclusão de um Plano de Pormenor que se encontra na fase final, "para ali poder edificar uma unidade no segmento cinco estrelas, sem nada a interpor-se entre os seus 120 quartos e o mar. Este projeto, com início há muito aguardado, será adicionado ao portfolio algarvio da `joint-venture`", concluem.