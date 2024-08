Portugal 2030 soma 699 ME executados até junho

O montante aprovado está agora em 1.997 milhões de euros, mais 546 milhões de euros face a maio.

"Mais de um terço do fundo aprovado encontra-se executado. A maior parcela de aprovação e de execução pertence ao programa Pessoas2030, com 1.280 milhões de euros dos 1.977 milhões de euros aprovados e 630 milhões de euros do total de 699 milhões de euros executados", revelou uma nota do PT 2030.

Destaca-se ainda o programa Açores2030, com 46 milhões de euros executados de 59 milhões de euros que foram aprovados.

As operações do PT 2030 aprovadas dizem respeito a áreas como formação superior, qualificação inicial no apoio aos cursos profissionais, apoios ao emprego, igualdade de acesso a serviços de educação, investimento empresarial produtivo, assistência técnica, infraestrutura ferroviária e qualificação de adultos.

Entre maio de 2024 e abril de 2025 estão programados 459 avisos.

Prevê-se, neste período, a mobilização de 4.500 milhões de euros de fundos europeus nas várias regiões do país.

Segundo a mesma nota, dos 22.995 milhões de euros de fundo programado, 7.312 foram colocados a concurso.

Deste montante, 40% pertence ao Fundo Social Europeu, 37% ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 19% ao Fundo de Coesão.

"Os 230 avisos já encerrados lançaram a concurso mais de 3.700 milhões de euros de fundo", adiantou.

Por programa, no que diz respeito ao fundo a concurso aberto, o Sustentável2030 surge a liderar, com 1.024 milhões de euros.

Seguem-se os programas Compete2030 (567 milhões de euros), Centro2030 (560 milhões de euros), Norte2030 (411 milhões de euros), Pessoas2030 (326 milhões de euros), Lisboa2030 (193 milhões de euros), Açores 2030 (193 milhões de euros) e Mar 2030 (144 milhões de euros).

Depois surgem os programas Alentejo2030 (106 milhões de euros), o Algarve2030 (48 milhões de euros) e o Madeira2030 (21 milhões de euros).

O Programa de Assistência Técnica, por seu turno, conta com 78 milhões de euros de fundo a concurso (fechado).

O PT 2030 tem uma dotação de 22.995 milhões de euros até 2027.