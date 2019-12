Portugal a meio da tabela da UE em consumo individual e PIB `per capita` em 2018

No que respeita ao consumo real efetivo, Portugal apresenta uma média de 83%, um avanço face aos 81% de 2017, estando no grupo dos quatro países que estão entre os 10% e os 20% abaixo da média da UE.

O PIB `per capita` português manteve-se, em 2018, nos 77% em relação à média da UE, face ao ano anterior.

Em ambos os indicadores, Portugal está no 16.º lugar da tabela dos Estados-membros.

O consumo real efetivo variou, em 2018, entre os 134% acima da média europeia e os 56% abaixo, na Bulgária.

Já o PIB por habitante variou entre os 261% no Luxemburgo e os 51% da Bulgária, face à média da UE.

O consumo individual efetivo é um indicador de bem-estar material das famílias e é medido em padrões de poder de compra e o PIB `per capita` mostra as diferenças económicas entre os Estados-membros. (CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO, SUBSTITUINDO-SE "205" POR "20%")