Portugal acima da média. Taxa de inflação anual na zona euro acelera para 3,3% em agosto

A taxa de inflação anual na zona euro acelerou 1,3 pontos percentuais em agosto, face ao mesmo mês de 2025, para 3,3%, sobretudo devido aos preços da energia, com Portugal a registar 3,6%, acima da média.

Dados hoje publicados pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, revelam que, em agosto de 2025, a inflação na zona euro se situava em 2,0%, tendo agora subido para 3,3%, um ano depois.

Na variação em cadeia, face a julho deste ano, a taxa de inflação aumentou 0,4 pontos percentuais, de 2,9% para 3,3%.

De acordo com o Eurostat, a principal pressão sobre os preços veio da energia, cuja taxa de inflação deverá ter acelerado para 14,3% em agosto, contra 10,3% em julho.

Em agosto de 2025, os preços da energia registavam uma variação homóloga negativa de 2,0%.

Agora, seguiram-se os serviços, com uma taxa estimada de 3,0%, abaixo dos 3,3% de julho, e os bens industriais não energéticos, com 1,2%, acima dos 0,9% do mês anterior.

Nos alimentos, álcool e tabaco, a inflação deverá manter-se em 1,2%, o mesmo valor registado em julho e bastante abaixo dos 3,2% observados em agosto do ano passado.

Em Portugal, a taxa de inflação homóloga deverá ter acelerado para 3,6% em agosto, depois de se ter mantido nos 3,1% entre maio e julho, de acordo com a estimativa indicada pelo Eurostat.

A taxa portuguesa ficou assim 0,3 pontos percentuais acima da média da zona euro e registou uma subida de 1,1 pontos percentuais face a agosto de 2025, quando a inflação homóloga era de 2,5%.

Na comparação homóloga, a subida da inflação portuguesa entre agosto de 2025 e agosto de 2026 foi, contudo, ligeiramente inferior à registada na zona euro: 1,1 pontos percentuais em Portugal, contra 1,3 pontos na área do euro.

Os dados hoje divulgados pelo Eurostat são ainda uma estimativa rápida.