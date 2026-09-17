Portugal acima da média. Taxa de inflação homóloga na zona euro sobe para 3,2% em agosto

Os dados foram hoje divulgados pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, e revelam que a taxa de inflação anual na área da moeda única passou de 2,0% em agosto de 2025 para 3,2% em agosto de 2026, tendo sido de 2,9% em julho deste ano.

No conjunto dos 27 Estados-membros da UE, a inflação anual aumentou de 2,4% em agosto de 2025 para 3,2% em agosto de 2026, depois de se situar em 3% em julho deste ano.

Em Portugal, a inflação homóloga aumentou de 2,5% em agosto de 2025 para 3,6% em agosto deste ano, uma subida de 1,1 pontos percentuais.

Com uma taxa de 3,6% em agosto, Portugal ficou 0,4 pontos percentuais acima da média da zona euro e da UE.

Na zona euro, os serviços deram o maior contributo para a inflação anual, com 1,43 pontos percentuais, seguidos pela energia, com 1,29 pontos, pelos bens industriais não energéticos, com 0,30 pontos, e pelos produtos alimentares, álcool e tabaco, com 0,22 pontos.

Entre os Estados-membros, as taxas de inflação homólogas mais baixas foram registadas na Suécia (0,3%), Estónia (1,3%) e Chéquia (1,5%), enquanto as mais elevadas se verificaram na Roménia (6,3%), Lituânia (5,6%) e Chipre (5,2%), adianta o Eurostat.