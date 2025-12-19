Portugal autorizado a pagar antecipadamente empréstimos de 2.500 ME da UE

"O Conselho de Administração do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira -- FEEF decidiu hoje renunciar à obrigação de reembolso proporcional obrigatório dos empréstimos do FEEF por Portugal, a fim de facilitar o reembolso antecipado do empréstimo concedido pela UE [União Europeia] ao abrigo do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira", é anunciado em comunicado.

De acordo com o agora Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), que veio substituir o FEEF, que foi criado provisoriamente em 2010 para assistência macrofinanceira a países da zona do euro como Portugal, a derrogação "foi concedida na sequência de um pedido formal do Governo português, que pretende reembolsar antecipadamente 2,5 mil milhões de euros do seu empréstimo do FEEF até ao final de 2025".