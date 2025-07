Portugal chega a um milhão de visitantes, 10% do público global

As visitas estão "muito acima das nossas expectativas, estamos muito contentes", começou por dizer Joana Gomes Cardoso.

No domingo passado, dia 13 de julho, "fez três meses desta Expo, ou seja, chegámos a metade da Expo e ontem [17 de julho] chegámos a um milhão de visitantes", apontou a comissária-geral.

"A nossa expectativa global para os seis meses era 1,2 milhões e, portanto, estamos muito satisfeitos" de ao fim de três meses de Expo2025 "já termos atingido este marco que é simbólico, mas que não deixa de ser muito importante, de um milhão" de visitantes.

Estes números, prosseguiu, "representam cerca de 10% do público global da Expo, portanto, um em cada dez visitantes da Expo visita o Pavilhão de Portugal".

Além disso, "também ficamos muito contentes por ser nesta altura, ou seja, esta é uma altura em que, na verdade, já é o boca a boca a funcionar e nós sabemos que há pavilhões que até estão a decrescer", disse.

"No nosso caso estamos muito contentes porque, na verdade, temos tido um crescimento", reforçou Joana Gomes Cardoso.

Na semana passada "atingimos pela primeira vez os 15 mil visitantes num só dia, portanto, temos rondado os 11, 12 mil já tendo chegado aos 15 [mil", acrescentou a comissária-geral de Portugal na Expo de Osaka.

Isto "mostra que há um interesse já muito orgânico, espontâneo, de boca a boca que ajuda a explicar estes números", explicou.

Questionada sobre o tipo de público que visita a exposição, Joana Gomes Cardoso salientou que "continua a ser maioritariamente japonês, mas é também muito internacional e, pelo menos, todos os dias aparece um português".

Por exemplo, na Páscoa "apareceram mesmo em grupos organizados e, às vezes, até nos contactavam antes para terem uma visita guiada".

Neste momento, "é um público mais espontâneo, são, geralmente, turistas que estão a visitar o Japão e que cá vêm e que não se anunciam, portanto, às vezes passam despercebidos, mas às vezes fazem questão de sinalizar que são portugueses ou um de nós da equipa portuguesa repara que há um português e metemos conversa e tentamos sempre também perceber qual é que é a impressão dos portugueses que nos visitam", relatou.

Em síntese, "embora maioritariamente japonês, é um público internacional e também com mais portugueses do que nós esperávamos".

Quanto a ultrapassar a meta de visitantes, a responsável afirma-se expectante de que isso vá acontecer.

"Claro que os números são importantíssimos e no dia que fez um milhão, ainda por cima saiu a uma criança, um menino", de cerca de 10 anos, foi feita uma cerimónia com `confetis` e ofereceram uma t-shirt da Seleção Nacional de futebol do Cristiano Ronaldo.

"Tentamos também assinalar estes momentos que são simbólicos", porque eles fazem parte dos rituais da Expo.

A comissária-geral destacou que o Pavilhão de Portugal também tem recebido muitas universidades.

"Estamos muito contentes com isso, tivemos a Católica, Coimbra, neste momento estamos com Aveiro e vamos ter a Universidade Nova, quero acreditar que isto vai ser também uma oportunidade para captar, talvez, estudantes japoneses no futuro para Portugal", referiu.

Entretanto, na segunda-feira, 21 de julho, é feriado no Japão e é o dia do mar.

"Sendo o mar o nosso tema, vamos ter uma programação especial com a Fundação Oceano Azul, que vai organizar um seminário, e depois à noite" decorrerá "um concerto organizado pelo Turismo Portugal do Júlio Resende, que vai ser dentro do nosso pavilhão, com piano", concluiu.

O tema de Portugal na Expo Osaka é "Oceano: Diálogo Azul".

A Expo 2025 arrancou em 13 de abril e decorre até 13 de outubro na ilha artificial de Yumeshima, localizada na orla de Osaka, Kansai, no Japão.