Portugal coloca 1.131 ME em dívida a 10 e a 17 anos a taxas de juro mais altas

As taxas de juro de OT a 10 e a 17 anos subiram hoje face aos anteriores leilões comparáveis realizados respetivamente em junho e em fevereiro deste ano.

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, em "OT 3% 15Jun2035" (cerca de 10 anos) foram colocados 621 milhões de euros à taxa de 3,059% e a procura atingiu 973 milhões de euros, 1,57 vezes o montante colocado.

Em "OT 1,15% 11Abr2042" (cerca de 17 anos) o IGCP colocou 510 milhões de euros à taxa de 3,637% e a procura cifrou-se em 886 milhões de euros, 1,74 vezes o montante colocado.

Para hoje, o IGCP tinha anunciado a realização de dois leilões de OT a cerca de 10 e 17 anos, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

Com maturidade de 10 anos, em junho foram colocados 677 milhões de euros, à taxa média de 3,003% e a procura atingiu 1.212 milhões de euros, 1,212 vezes o montante colocado.

Em fevereiro, em "OT 1,15% 11Abr2042" (cerca de 17 anos), o IGCP colocou 489 milhões de euros à taxa de 3,342%, tendo a procura atingido 930 milhões de euros, 1,90 vezes o montante colocado.