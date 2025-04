Portugal coloca 1.250 ME em dívida a 11 meses a 1,974%

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, da dívida com vencimento em 20 de março de 2026 (11 meses) foram colocados 1.250 milhões de euros, o montante máximo indicativo, à taxa média de 1,974%.

A procura atingiu 2.380 milhões de euros, 1,9 vezes o montante colocado.

Em 19 de março, o IGCP colocou 1.223 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro a 12 meses à taxa média de 2,227%.

Antes, em 19 de fevereiro, foram emitidos 1.000 milhões de euros a 11 meses, à taxa de juro média de 2,266%.

Segundo a atualização do Programa de Financiamento da República Portuguesa para o segundo trimestre, divulgada em 31 de março, em 21 de maio, o IGCP prevê realizar um leilão de BT a seis meses a 12 meses, com um montante indicativo de entre 1.250 e 1.500 milhões de euros, e um outro leilão de BT a 11 meses, com um montante indicativo de entre 750 e 1.000 milhões de euros, em 18 de junho.