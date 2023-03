Portugal coloca 915 ME em dívida a 9 e a 12 anos a juros superiores a 3,5%

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, foram colocados 397 milhões de euros em "OT 1,65% 16jul2032" (a cerca de nove anos) à taxa de juro de 3,549%, com a procura a cifrar-se em 1.023 milhões de euros, 2,58 vezes o montante colocado.

Em "OT 0,9% 12out2035" (a cerca de 12 anos) foram colocados 518 milhões de euros à taxa de juro de 3,744%, tendo a procura atingido 1.178 milhões de euros, 2,27 vezes o montante colocado.

Assim, nos dois leilões de hoje, foram colocados 915 milhões de euros nas duas linhas de OT, inferior ao limite máximo do montante indicativo anunciado, de 1.000 milhões de euros.

O IGCP tinha anunciado para hoje um leilão de duas linhas de OT com um montante indicativo entre 750 e 1.000 milhões de euros.

Em 08 de fevereiro, Portugal colocou 1.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT), montante máximo indicativo, a 10 anos à taxa de juro de 3,172%, inferior à do anterior leilão comparável realizado em outubro do ano passado, com a procura a atingir 2.335 milhões de euros, 2,34 vezes o montante colocado.

Também neste ano, em 05 de janeiro, Portugal colocou na primeira venda sindicada 3.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro com vencimento em 18 de junho de 2038 (cerca de 15 anos) à taxa de juro de 3,689%, de acordo com o IGCP. A procura superou 17.900 milhões de euros, quase 5,9 vezes o montante colocado.