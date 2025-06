Portugal com 2.ª maior quebra da UE dos preços na produção industrial

Na comparação com março, os preços na produção industrial desceram 2,2% na área do euro e 2,1% no conjunto dos 27 Estados-membros.

Segundo o serviço estatístico europeu, entre os Estados-membros, as maiores subidas homólogas do indicador registaram-se na Bulgária (17,0%), Irlanda (5,4%) e Grécia (5,3%) e os principais recuos na Lituânia (-3,4%), Portugal (-2,4%) e República Checa (-1,4%).

Face a março, Bulgária (-4,9%), França (-4,3%) e a Irlanda (-4,0%) registaram os maiores recuos na produção industrial enquanto Chipre (0,3%), Malta e Eslovénia (0,2% cada), Lituânia e Luxemburgo (0,1% cada) apresentaram os principais avanços.

Em Portugal, o indicador recuou 1,6% de março para abril.