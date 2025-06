Portugal com excedente orçamental de 0,2% no primeiro trimestre

lê-se no destaque do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Face ao primeiro trimestre do ano anterior, verificou-se um aumento de 7,8% da receita e de 6,4% da despesa. Em termos homólogos, em contas nacionais, verifica-se uma melhoria do saldo orçamental em 0,6 pontos percentuais do PIB, ou seja, 368 milhões de euros.

“Este valor reforça a confiança na execução orçamental de 2025, nos objetivos estabelecidos pelo Governo para o saldo orçamental e para a redução da dívida pública este ano, bem como no compromisso de equilíbrio orçamental assumido com os portugueses para a legislatura”, diz o Ministério das Finanças em comunicado.



O Governo espera um excedente de 0,3% para este ano, depois de ter encerrado 2024 com um saldo positivo de 0,7%.