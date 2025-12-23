Portugal com excedente orçamental de 2,1% até setembro

"Considerando valores para o conjunto dos três trimestres de 2025, o saldo das AP foi positivo, representando 2,1% do PIB (2,3% em igual período de 2024)", indica o INE.

A receita total cresceu 7% em termos homólogos, enquanto a despesa total aumentou 7,7%, no acumulado de janeiro a setembro.Na receita "destacam-se os aumentos na receita fiscal, nas contribuições sociais e na outra despesa corrente", de acordo com o gabinete de estatística, e do lado da despesa "salienta-se o aumento das remunerações dos empregados (8,2%), das prestações sociais (7,7%) e do consumo intermédio (7,6%)".Já olhando apenas para o terceiro trimestre, de julho a setembro, o excedente foi de "2.952 milhões de euros, correspondendo a 3,8% do PIB, o que compara com 4,9% no período homólogo".No trimestre, face ao mesmo período do ano anterior, verificou-se um aumento de 7,7% da receita total e de 10,8% da despesa total.