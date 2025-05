Portugal com maior preço da UE de gás doméstico em paridade de poder de compra

Na UE, segundo os dados do serviço estatístico europeu, o preço médio do gás para consumo doméstico - incluindo taxas e impostos - aumentou, na segunda metade do ano, para os 12 euros, quer face aos 11,24 euros do período homólogo, quer comparando com os 1,68 euros por 100 kWh registados entre janeiro e junho de 2024.

Este aumento, para o valor mais alto dos preços do gás para uso doméstico desde o início da série (em 2008), interrompeu uma série de três recuos semestrais.

Expresso em paridade de poder de compra, Portugal registou, entre julho e dezembro de 2024, o preço mais alto do gás doméstico (16,6 euros por kWh) - acima do homólogo (16,3 euros) e do semestre anterior (14,42 euros) -, seguido pela Itália (16,49) e Suécia (16,08).

Os preços mais baixos foram, por seu lado, pagos pelos consumidores de gás doméstico na Polónia (4,72 euros por 100 kWh), Hungria (6,67 euros) e Croácia (5,57 euros).

Em euros, a Suécia registou os preços mais elevados, com 18,93 euros por 100 kWh, seguida dos Países Baixos (16,71 euros) e da Itália (15,86 euros), com Portugal no quarto lugar (13,66 euros/kWh).

Em contrapartida, a Hungria (3,20 euros por 100 kWh), a Croácia (4,60 euros) e a Roménia (5,40 euros) registaram os preços mais baixos.

De acordo com o Eurostat, o aumento dos preços do gás para consumo doméstico deve-se, em grande parte, ao aumento dos impostos em muitos países da UE, uma vez que as medidas de alívio anteriores foram reduzidas.