Portugal com rácio de impostos em relação ao PIB de 37,1% em 2024, abaixo da média da UE

Dados publicados pelo gabinete estatístico da UE revelam que, o rácio de impostos face ao PIB global, ou seja, a soma dos impostos e das contribuições sociais líquidas em percentagem do PIB foi de 40,4% na UE em 2024, um aumento face aos 39,9% registados em 2023.

Na zona euro, a relação entre impostos e PIB também aumentou de 40,5% em 2023 para 40,9% em 2024.

Em termos absolutos, em 2024, as receitas provenientes de impostos e contribuições sociais aumentaram 387 mil milhões de euros na UE em comparação com 2023, situando-se em 7,281 biliões de euros.

Portugal ficou a meio da tabela nos países da UE, com um rácio de impostos em relação ao PIB de 37,1%.