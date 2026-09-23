Portugal completa primeiro semestre com excedente orçamental de 0,5%

No trimestre de abril a junho, a receita total aumentou em 6,9 por cento e a despesa total expandiu-se em sete por cento, relativamente ao período homólogo.

Jornal da Tarde | 23 de setembro de 2026



Dívida pública de 2025

Crescimento revisto em alta

O Governo prevê, para 2026, um crescimento do PIB em dois por cento, segundo o relatório anual de progresso enviado em abril à Comissão Europeia.

c/ Lusa