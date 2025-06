Portugal continua entre os países mais preocupados com desinformação na Internet

O DNRPT25 é produzido anualmente pelo OberCom - Observatório da Comunicação desde 2015, publicado a par do relatório global do RISJ - Reuters Institute for the Study of Journalism, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Com trabalho de campo a cargo da YouGov, o projeto inquiriu a nível global em 2025 cerca de 97 mil indivíduos utilizadores de Internet, em 48 países. Este ano, a Sérvia junta-se ao conjunto de mercados globais em estudo, depois da inclusão de Marrocos em 2024.

"Em 2025, 71% dos portugueses afirmam estar preocupados com a desinformação e com o que é real ou falso na Internet, um nível de preocupação superior à média global (58%) e que coloca Portugal entre os países mais preocupados com este fenómeno", destaca o relatório.

O nível de preocupação com a desinformação "mantém-se praticamente inalterado face a anos anteriores" e é "particularmente elevado entre os mais velhos, os mais escolarizados, os que têm rendimentos mais altos e os que possuem uma orientação política definida".

A relação entre confiança em notícias e preocupação com desinformação "também se mantém consistente: quem confia em notícias tende a demonstrar níveis mais elevados de preocupação (79%) face a quem não confia (74%)", lê-se no documento.

No que respeita às principais ameaças em termos de desinformação, "os portugueses apontam sobretudo os `influencers` e personalidades `online` (51%) e os políticos nacionais (44%), seguidos de governos ou atores estrangeiros e ativistas (ambos com 39%)".

Em termos de preocupação com as redes sociais como veículo de desinformação, esta "mantém-se elevada, destacando-se o Facebook (56%) e o TikTok (55%) como as plataformas mais associadas a esse risco".

As perceções variam consoante idade, género e perfil socioeconómico.

De acordo com o estudo, "os mais jovens tendem a ver o TikTok, X (antigo Twitter) e Instagram como maiores fontes de preocupação, enquanto os mais velhos atribuem maior peso ao papel dos políticos e `influencers`".

Os motores de busca, `sites` de notícias e conversas entre conhecidos "são consistentemente vistos como menos problemáticos em termos de propagação de desinformação, independentemente do perfil demográfico", segundo o relatório.

O trabalho de campo decorreu entre 13 de janeiro e 24 de fevereiro deste ano.

Em Portugal foram inquiridos 2.012 indivíduos.