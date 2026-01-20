Portugal destaca "janela temporal" para dialogar com EUA até 1 de fevereiro

"Eu creio que, mais importante do que essa discussão [sobre que medidas a adotar], é termos ainda aqui uma janela temporal até dia 1 de fevereiro para ser possível continuar a dialogar com os Estados Unidos", apontou o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas no final da reunião dos ministros das Finanças da UE, o governante acrescentou: "Ainda hoje de manhã o Secretário do Tesouro americano também veio referir isso e, portanto, deixemos que o Conselho Europeu tome as decisões [na quinta-feira] que reunirem o máximo consenso possível e que depois seja possível nos sentarmos com os Estados Unidos, sempre com esta linha vermelha de que não pode haver qualquer violação da integridade territorial de um dos Estados-membros".