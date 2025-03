Portugal-Dinamarca foi o programa mais visto de domingo e o 2.º do ano - UM

O domingo foi marcado pelas transmissões do decisivo jogo de futebol entre Portugal e a Dinamarca a contar para Liga das Nações, pelas eleições na Madeira e pela estreia do novo Big Brother, na TVI.

"A RTP1, com a transmissão do jogo Portugal x Dinamarca, liderou no total dia, tendo registado um `share` de 17,9% no total dia", segundo a Universal McCann.

Com uma "audiência média de 2 milhões e 531 mil telespetadores e um `share` de 44,9%, o encontro foi o programa mais visto do dia e o segundo mais visto do ano até ao momento", adianta.

O programa mais visto deste ano foi a final da Taça da Liga entre o Sporting e o Benfica.

"Se analisarmos a curva de audiência durante o período do jogo, vemos que a RTP1 liderou com larga vantagem sobre os restantes canais com a 2.ª parte e o prolongamento a serem os períodos que verificaram maiores níveis de audiência média", com o pico a ocorrer "por volta das 21:35, nos minutos finais do tempo regulamentar".

No que respeita às eleições na Madeira, "a cobertura ficou a cargo dos canais de informação, com a RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal a dedicarem um espaço na programação de análise e comentário sobre os resultados", refere a UM.

Comparando os programas dedicados ao comentário e análise dos três canais de informação sobre as eleições na Madeira "é possível observar que a SIC Notícias foi aquela que verificou maior audiência, com 64 mil telespetadores de audiência média, a que correspondeu um `share` de 1,2%".

A CNN Portugal "surge logo atrás, com o programa sobre as eleições na ilha da Madeira a registar uma audiência média de 54 mil telespetadores e um `share` de 1,0%", enquanto a "RTP3 ficou na 3.ª posição e registou uma audiência média de 34 mil telespetadores e um `share` de 0,7%".