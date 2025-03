Portugal e Eslovénia apostados em aprofundar cooperação bilateral

Intervindo, em inglês, num fórum económico Eslovénia-Portugal, realizado em Ljubljana no âmbito da visita oficial que efetua à Eslovénia, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que os dois países "têm muito em comum", até porque partilham valores e princípios na forma como veem o mundo atual, no qual, salientou, é "bom ter amigos" e "trabalhar em conjunto".

O Presidente da República observou que "uma nova ordem mundial está prestes a aparecer", já que "a velha ordem tem sido lentamente substituída diariamente", e considerou que "esta é uma transição difícil" para países como Portugal e Eslovénia, que "valorizam muito o multilateralismo, a tolerância e o trabalho em conjunto", mas assistem ao "regresso do isolacionismo e do protecionismo e a uma crise do multilateralismo".

Considerando também que há "um novo ciclo na União Europeia, difícil mas promissor", Marcelo disse que "nestas alturas é bom ter amigos, partilhar valores e trabalhar em conjunto, não só politicamente, mas economicamente e socialmente", pelo que "esta visita ocorre na altura certa, de transição".

O Presidente da República exortou os empresários eslovenos e portugueses presentes no fórum a desenvolver "parcerias em setores muito específicos", fez votos para a realização de um segundo fórum, em Portugal, para dar continuidade ao trabalho agora desenvolvido em Ljubljana, e anunciou então que tem a intenção de convidar a Presidente da Eslovénia, Natasa Pirc Musar, a realizar uma visita a Portugal, ainda este ano, durante o seu mandato (que termina no início de 2026).

"Se não for antes, que seja em novembro, na Web Summit", disse.

Por seu lado, a Presidente da Eslovénia, observando que os dois países "têm muito em comum" e uma boa relação bilateral, sustentou que há ainda "um grande potencial para aumentar a cooperação", em áreas como as energias renováveis, investigação e inovação, turismo, tecnologia da informação e até agricultura.

Considerando que Portugal, que classificou como "um parceiro fiável", é "um exemplo a seguir em muitos aspetos, sobretudo na sua ambiciosa transição para energias renováveis", Musar fez votos para que haja um aumento dos "investimentos mútuos em campos de alto valor acrescentado", regozijando-se por, hoje mesmo, os dois países já terem assinado um memorando de entendimento na área do turismo.

A este propósito, Marcelo revelou o desejo de que, ainda este ano ou o mais tardar no próximo, sejam lançadas ligações aéreas diretas entre os dois países.

A convite de Natasa Pirc Musar, Marcelo Rebelo de Sousa iniciou hoje uma visita de Estado à Eslovénia, a segunda do atual mandato, depois daquela realizada em 2021, ano em que os dois países assumiram a presidência semestral rotativa do Conselho da União Europeia.

Depois de, na segunda-feira ao final da tarde, à chegada à Ljubljana, ter participado numa receção à comunidade portuguesa neste país, uma das ex-repúblicas da antiga Jugoslávia, o chefe de Estado português foi recebido hoje de manhã com honras militares na Praça do Congresso da capital eslovena e colocou uma coroa de flores no Memorial às Vítimas de Todas as Guerras, após o que se reuniu com Musar no Palácio Presidencial.

Depois da assinatura do memorando de entendimento bilateral na área do turismo, Marcelo teve um almoço de trabalho oferecido pelo primeiro-ministro da Eslovénia, Robert Golob, encontrou-se com o vice-presidente da Assembleia Nacional, Danijel Krivec, e realizou uma visita ao `hub` de biotecnologia do Instituto Nacional de Biologia, antes de participar no fórum económico.

No segundo e último dia desta visita de Estado, na quarta-feira, Marcelo deslocar-se-á à localidade costeira de Piran, onde participará, juntamente com a Presidente eslovena, numa conversa com alunos universitários da Universidade Euro-Mediterrânica (EMUNI), e terá um almoço de despedida com Musar depois de um passeio pelo centro histórico, após o que regressará a Portugal.