Portugal e Espanha acordam negociação conjunta com França sobre interligações energéticas

"Combinámos a presença conjunta nas reuniões de negociação com França e pedir à Comissão Europeia que isto seja uma questão europeia e não uma questão da Península Ibérica com França", afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, em conferência conjunta com a ministra da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico de Espanha, Teresa Ribera, no Ministério do Ambiente, em Lisboa, após uma reunião bilateral sobre diversos temas, entre os quais ambiente, gestão hídrica e energia.

Maria da Graça Carvalho, que se reuniu pela terceira vez em três meses com a homóloga espanhola, considerou que a questão das interligações energéticas é também de extrema importância para os países do centro da Europa.

"Se queremos um mercado europeu, esta questão tem de ser resolvida e é uma questão europeia e falaremos com a senhora [Ursula] von der Leyen, que esperamos que seja reeleita [presidente da Comissão Europeia] no dia 18, para que nos ajude neste desígnio do mercado europeu de eletricidade e de energia", afirmou a ministra portuguesa.

Já Teresa Ribera lembrou que durante a crise energética, agravada pela invasão russa da Ucrânia, Espanha e Portugal não puderam ajudar mais os restantes países europeus "porque tinham uma interconexão débil" com o resto da Europa.

Portugal e Espanha estão a desenvolver um projeto para aumentar a capacidade de interligação entre as regiões do Minho e da Galiza, possibilitando um funcionamento mais eficaz do mercado ibérico de eletricidade (Mibel), estando ainda previstas ligações entre Espanha e França, nomeadamente pelo Golfo da Biscaia.

O gasoduto entre as cidades espanhola de Barcelona e francesa de Marselha (BarMar) para transporte de energia entre a Península Ibérica e França foi anunciado em 2022 e estima-se que possa levar cinco a sete anos para ser construído.

Em outubro de 2022, Portugal e Espanha chegaram a acordo com França para a construção de novas ligações para transportar hidrogénio verde, uma entre Celorico da Beira e Zamora (CelZa) e outra entre Barcelona e Marselha (BarMar), num projeto denominado H2MED.