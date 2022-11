Portugal e Espanha querem reduzir dependência na indústria de semicondutores

Portugal e Espanha avançam com três acordos no domínio da ciência na Cimeira Ibérica.

Além deste projeto para os semicondutores, há mais dois memorandos de entendimento: um no domínio do espaço, para colocar 12 a 16 satélites em órbita e que pode ajudar a enfrentar os desafios das alterações climáticas; outro do domínio da energia, em que os dois governos vão criar um centro ibérico de investigação e armazenamento de energia que vai ficar sediado em Cáceres.





As obras estão já em curso.