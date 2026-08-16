Portugal e Espanha recusam mudar rede ferroviária para bitola europeia

Portugal e Espanha recusam mudar rede ferroviária para bitola europeia

Apesar dos pedidos de Bruxelas, Portugal e Espanha recusam mudar a rede ferroviária para bitola europeia.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: João Marques - RTP

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O relatório espanhol enviado à Comissão Europeia justifica a decisão com os elevados custos desta alteração e com o tempo que levaria.

Seriam precisos 30 anos de obras para adaptar todas as linhas espanholas.

O relatório do Governo português ainda não é conhecido, mas a posição do Executivo é semelhante à de Espanha.

A comissão europeia quer uniformizar a bitola ferroviária, mas os regulamentos comunitários atuais não obrigam os países a fazer esta transição.
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