Portugal e Espanha recusam mudar rede ferroviária para bitola europeia

O relatório espanhol enviado à Comissão Europeia justifica a decisão com os elevados custos desta alteração e com o tempo que levaria.



Seriam precisos 30 anos de obras para adaptar todas as linhas espanholas.



O relatório do Governo português ainda não é conhecido, mas a posição do Executivo é semelhante à de Espanha.



A comissão europeia quer uniformizar a bitola ferroviária, mas os regulamentos comunitários atuais não obrigam os países a fazer esta transição.

