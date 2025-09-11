Portugal e Japão elevam relação bilateral para parceria estratégica

"Não se trata apenas de uma designação vaga, de uma expressão, é um compromisso para podermos ir mais longe na nossa cooperação ao nível cultural, ao nível económico, ao nível do desenvolvimento de novas áreas de relacionamento", afirmou Montenegro, no final da reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês demissionário, Shigeru Ishiba, no primeiro dia da sua visita oficial ao Japão.

o chefe do Governo destacou entre as áreas a desenvolver para o futuro no relacionamento bilateral a segurança e defesa, as novas tecnologias, a energia e a partilha do conhecimento científico entre instituições de ensino.

"Esta parceria estratégica ilustra uma vontade comum de trabalharmos conjuntamente, de convergirmos e de tratarmos com um propósito positivo e eficiente e consequente a nossa relação política, económica e cultural", disse.

No início do encontro, Montenegro já tinha agradecido ao primeiro-ministro Ishiba as palavras de solidariedade que transmitiu a Portugal relativamente aos incêndios de agosto e ao recente acidente com o Elevador da Glória, que causou 16 mortes.