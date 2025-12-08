Economia
Portugal "economia do ano" é positivo mas "foco é valor acrescentado"
O secretário da Estado da Economia afirma que o artigo da revista The Economist que atribui a Portugal o título de "economia do ano" é um sinal positivo. Contudo, o governante refere que Portugal não se deve desviar da rota prevista de crescimento.
Em Bruxelas, João Rui Ferreira diz que a notícia foi referida por vários colegas na reunião de ministros da competitividade, esta segunda-feira, mas reforça que é só mais um momento de um caminho de transformação do país.