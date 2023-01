Portugal em linha com média europeia no emprego verde

Portugal está em linha com a média europeia no emprego verde, com cerca de 13% do emprego total. As empresas de maior dimensão lideram o processo sobretudo na área da energia, transportes, turismo e construção. São algumas das conclusões de um estudo pedido pelo Governo sobre a evolução do mercado laboral, tendo em conta as metas da descarbonização.