Portugal emite três mil milhões de euros em dívida a 30 anos com taxa de juro de 3,625%

As Obrigações do Tesouro (OT) emitidas pelo IGCP têm maturidade a 12 de junho de 2054, tendo a procura superado a oferta em 3,6 vezes, com uma carteira de encomendas final superior a 10,9 mil milhões de euros, composto por mais de 165 pedidos individuais.

"Na sequência desta sindicação, a República de Portugal executou aproximadamente 13,9 mil milhões de euros da emissão de longo prazo acumulada no ano, equivalente a cerca de 87% do seu programa de financiamento para 2024", salienta a entidade liderada por Miguel Martín.

A distribuição geográfica foi diversificada com grande participação de investidores sediados em França/Itália/Espanha, bem como Alemanha, Áustria e Suíça.

Por tipo de investidor, a procura veio predominantemente de gestores de fundos, seguros e fundos de pensões.

A última emissão pela República Portuguesa de dívida a 30 anos foi em fevereiro de 2021, quando colocou três mil milhões de euros, com uma taxa de cupão de 1,022%.