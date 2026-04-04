Portugal entre cinco países da UE que apelam a imposto sobre lucros extraordinários das empresas de energia

c/ agências

Cinco ministros das Finanças da União Europeia, incluindo o ministro português, enviaram uma carta à Comissão Europeia a pedir a aplicação de um imposto sobre os lucros extraordinários das empresas de energia.Em causa está o aumento dos preços dos combustíveis devido à guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão a 28 de fevereiro.A carta, a que a agência Reuters teve acesso, refere que esta medida seria um sinal de que "estamos unidos e somos capazes de agir"."Além disso, estaríamos a passar a mensagem clara de que", escreveram.A missiva, datada de 3 de abril, é endereçada ao comissário Europeu para o Clima, Neutralidade Carbónica e Crescimento Sustentável, o neerlandês Wopke Hoekstra."Dadas as atuais distorções do mercado e as restrições orçamentais, a Comissão Europeia deve desenvolver rapidamente um instrumento de contribuição semelhante" à contribuição de solidariedade temporária estabelecida em 2022, no seguimento da crise energética decorrente da guerra na Ucrânia, defendem.