Portugal entre os três países que pior remuneram os depósitos na zona Euro

Pior que Portugal só a Eslovénia, com 1,01%, e o Chipre com 0,4%.



Mesmo aqui ao lado, os bancos espanhóis pagam em média 1,41%



Itália está no topo da lista com 3,08%. A média da Na Zona Euro foi de 2,27% em abril.



A baixa oferta da banca faz com que a procura pelos certificados de aforro aumente.



A nova série hoje posta à venda corta um por cento aos juros das poupanças que são já dez por cento da dívida pública portuguesa.