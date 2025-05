Portugal esgota na segunda-feira recursos naturais disponíveis para 2025

Tal significa que os recursos do planeta disponíveis para este ano terminariam na segunda-feira se todas as pessoas do mundo consumissem como os portugueses.

Naturalmente que continua a haver recursos, mas nas contas da organização o consumo de Portugal esgota agora a capacidade de regeneração do planeta para 2025.

Na passada terça-feira, a União Europeia (UE) atingiu também o "Dia da Sobrecarga do Planeta", dia em que esgotou os recursos disponíveis para este ano e começou a consumir os recursos que só devia usar no próximo ano, segundo a "Global Footprint Network".

No ano passado, o dia em que os europeus já tinham consumido os recursos de todo o ano foi registado a 03 de maio, o que quer dizer que tem agora um pior desempenho, porque gastou tudo ainda mais cedo, cinco dias mais cedo.

Portugal no entanto tem ainda um pior desempenho em relação ao ano passado, porque recuou 23 dias no calendário.

Em 2024, o país tinha atingindo a sobrecarga a 28 de maio e este ano consumiu os recursos destinados a um ano a 05 de maio, significando que os portugueses estão a consumir mais rapidamente os recursos que lhes são destinados.

Os Países Baixos esgotam também hoje os recursos que a Terra pode renovar num ano. E os neerlandeses, como os portugueses, vivem como se existissem três planetas e tratam a natureza como um recurso inesgotável, diz a organização.

Segundo a "Global Footprint Network", o primeiro país a esgotar os recursos este ano foi o Qatar, logo em 06 de fevereiro. No ano passado também tinha sido o primeiro, mas a 11 de fevereiro.

O Luxemburgo aparece de novo em segundo lugar, consumindo tudo a 17 de fevereiro, e em terceiro lugar Singapura, a 26 de fevereiro.

Os Estados Unidos esgotaram os recursos em 13 de março, a Dinamarca e a Austrália em 19, a Federação Russa em 06 de abril e a França em 19. Espanha só esgota os seus recursos no próximo dia 23.

Do outro lado do mapa, dos países que conseguem poupar mais os seus recursos destaca-se o Uruguai, que apenas esgota os que lhe estão destinados em 17 de dezembro.

A Indonésia esgota-os em 18 de novembro, a Nicarágua dia 11 e o Equador em 31 de outubro.

A "Global Footprint Network" é uma organização internacional de investigação que fornece a decisores ferramentas para ajudar a economia humana a funcionar dentro dos limites ecológicos da Terra. Os cálculos para estimar os dias de sobrecarga são baseados nos dados mais recentes.

Em 05 de junho, Dia Mundial do Ambiente, a organização anuncia a data do "Earth Overshoot Day", o momento em que a necessidade de recursos e serviços ambientais por parte da Humanidade excede a capacidade do Planeta Terra para regenerar esses mesmos recursos.

Nas palavras da organização, assinala a data em que "a procura de recursos e serviços ecológicos por parte da humanidade num determinado ano excede o que a Terra pode regenerar nesse ano".

O Dia da Sobrecarga do Planeta em 2024 foi no dia 01 de agosto, um dia mais cedo do que no ano anterior.