Portugal, Espanha e Luxemburgo pedem a Bruxelas metas para energias renováveis até 2040





A missiva é assinada pelos ministros da Energia dos três países e reconhece que "a alta dependência dos combustíveis fósseis coloca as nossas economias e os nossos cidadãos numa posiçao vulnerável".







Os ministros consideram que os "próximos anos vão ser cruciais também para as empresas europeias que precisam urgentemente preços de energia mais baixos para se amanterem competitivas no mercado global".





Por isso, os três países querem acelerar a integração de energia renovável em toda a Europa para "contribuir para uma dinâmica, sustentável, acessível, segura e equitativa energia no futuro para as empresas e famílias". "As energias renováveis são soluções comprovadas e competitivas que podem ser distribuídas na União Europeia e contribuir para uma estratégia de soberania energética".





Os ministros, entre os quais Maria da Graça Carvalho, pedem à Comissão para reconheça o papel das nergias renováveis em garantir uma energia a preços acessíveis e competitivos e em estreitar a segurnaça dos abastecimentos da União Europeia.





Querem também que Bruxelas determine metas ambiciosas e realistas de energias renováveis e que continue a trabalhar para acelerar o papel das renováveis e a sua integração no sistema europeu.





Os ministros de Portugal, Espanha e Luxemburgo defendem que na próxima década todos os Estados-membros devem contribuir de forma justa para os custos de distribuição de energias renováveis por toda a União Europeia, que deve ser flexível o suficiente para ter em conta as necessidades específicas de cada país.





"As metas de energias renovávies devem enviar um sinal claro aso investidores e aos mercados. Os sistemas de integração devem focar-se na flexibilidade, armazenamento, interconexões e eletrificação".





"É fundamental que o sistema de redes permita fluxos eficientes para garantir a acessibilidade e apoiar a competitividade. Isto pode ser feito através da digitalização, armazenamento e investimentos. Os sistemas devem ser resilientes pertante potenciais ataques físicos ou cibernéticos".

, afirmam os ministros da Energia dos três países numa carta dirigida ao Comissário Europeu da Energia.