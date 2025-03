A economia nacional avançou 1,5% por cento nos últimos três meses do ano passado, isto em comparação com o trimestre anterior. Apenas a Irlanda e a Dinamarca tiveram melhor desempenho.

O resultado conseguido por Portugal fica bem acima do crescimento de 0,2% do PIB do grupo do Euro.



Destaque para a Alemanha e França que registaram ambos uma contração no final do ano passado.