Portugal foi terceiro da UE que menos lixo eletrónico recolheu em 2023

Dados publicados pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, revelam que, em 2023, foram recolhidos no espaço comunitário 11,6 kg de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos por habitante, incluindo eletrodomésticos, telemóveis inteligentes e computadores.

No mesmo ano, foram colocados no mercado 32,2 kg de novos equipamentos elétricos e eletrónicos por pessoa.

"Esta diferença de 20,6 kg por habitante reflete um aumento no `stock` de dispositivos, seja porque continuam em uso, aguardam eliminação, estão armazenados em casa ou foram perdidos em processos informais e não controlados de tratamento de resíduos", de acordo com o Eurostat.

Entre os países da UE, os valores mais baixos de lixo eletrónico recolhido por pessoa foram registados no Chipre (3,8 kg por pessoa), Malta e Portugal (5,8 kg por pessoa em cada), enquanto os mais altos foram verificadas na Bulgária (17,9 kg), República Checa (16,8 kg) e Áustria (15,9 kg).

Segundo o Eurostat, entre 2015 e 2023, a quantidade de lixo eletrónico colocada no mercado na UE aumentou 78%, passando de 18,1 kg por pessoa em 2015 para 32,2 kg em 2023.

No mesmo período, de 2015 a 2023, a recolha de lixo eletrónico aumentou 60%, de 7,3 kg para 11,6 kg por pessoa, "mostrando um crescimento mais lento do que o volume de novos equipamentos colocados no mercado", adianta o gabinete estatístico comunitário.