Montenegro, líder governativo, considera que os protestos são legítimos, mas diz que a melhor resposta que pode ser dada é manter a economia dinâmica.

Explica também que os preços de alguns produtos em prática resultam do normal funcionamento da economia, dos aumentos dos salários e da baixa dos impostos. E avisa que o Governo não pode nem deve agradar a tudo e a todos.

Palavras um dia depois do Chega ter anunciado que vai aprovar, no debate do Orçamento do Estado na especialidade, todas as propostas que baixem os custos com a habitação e com os combustíveis.





O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que as pessoas que emitem um parecer negativo ao atual estado do país não acreditam no modelo de governação, “e não vão mudar de opinião”, refere.As palavras ditas esta tarde num discurso em Vila Nova de Gaia, numa referência às manifestações pela habitação.Luís Montenegro deixa também um aviso sobre a necessidade do país ter as contas públicas controladas.