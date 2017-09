Portugal pede investigação sobre preços dos combustíveis

O executivo está preocupado com a diferença de preços praticados no país e os valores internacionais, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



Jorge Seguro Sanches, secretário de Estado da Energia, pediu já a Bruxelas que investigue se há ou não "concertação de preços ou abuso de posição dominante", como revela na edição esta quinta-feira o Diário de Notícias.



Solicitou à comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, que sejam verificadas as regras dos mecanismos que levam à formação do preço final dos combustíveis, em especial nos índices Platts.



O pedido ainda não teve resposta de Bruxelas.