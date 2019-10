Portugal perdeu 630 milhões de euros devido a transferências para paraísos fiscais

O Estado perdeu 630 milhões de euros em receita de IRC, o imposto aplicado sobre as empresas. Dinheiro transferido pelos grupos a operar em Portugal para paraísos fiscais.



Representa 11 por cento do total da receita que foi conseguida pelo Estado com este imposto. No total, as multinacionais transferiram lucros de quase três mil milhões de euros.



Paraísos fiscais ou territórios com tributação privilegiada. É o caso da Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Suíça ou Singapura, para dar alguns exemplos de países "mais amigos das empresas".



Os números da perda de receita com IRC constam de um estudo de duas Universidades: Berkeley, nos Estados Unidos e Copenhaga, na Dinamarca. Os dados referem-se a 2016 e são citados pelo Jornal de Negócios.



O estudo diz que a fuga das empresas para países com impostos mais baixos não é uma realidade apenas de Portugal. Acontece no mundo inteiro, em particular na União Europeia onde, em média, 20 por cento dos lucros são desviados para paraísos fiscais.



A nível mundial as multinacionais colocaram 600 mil milhões de euros nestes países, 10 por cento dos impostos que eram exigidos.