Portugal pode deixar grupo de países com desequilíbrios macroeconómicos

A perspetiva é deixada pelo relatório do Pacote de Primavera do Semestre Europeu, divulgado ao final da manhã desta quarta-feira pelo Executivo comunitário.



A elevada dívida pública mantém Portugal no nível de alerta. Mas a manutenção do rumo de consolidação orçamental pode retirar o país do grupo que apresenta desequilíbrios.



Para isso, a Comissão Europeia recomenda que Portugal ponha fim às medidas de apoio ao setor da energia até ao final deste ano e utilize as poupanças acumuladas para reduzir o défice público.



Bruxelas chama também a atenção do Governo para a necessidade de acelerar o Plano de Recuperação e Resiliência, assegurando uma capacidade administrativa adequada à implementação.